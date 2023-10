Barcelona jogará clássico com Real com logo dos Rolling Stones na camisa

Classificação e jogos La Liga

O icônico símbolo Tongue and Lips (língua e lábios) dos Rollings Stones entrará em campo com a equipe do Barcelona no dia 28, no Estádio Olímpico Lluís Companys, a partir das 11h15 (de Brasília), em duelo direto pela liderança de La Liga.

Além disso, a ação de marketing do Spotify também será realizada em jogo do time feminino do Barça. No dia 5 de novembro, as jogadoras vestirão camisas com o logotipo da banda inglesa contra o Sevilla, pela Liga F, no Estádio Johan Cruyff.