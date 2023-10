Ayrton Lucas vibra com gol em vitória do Flamengo e exalta Tite: "Já foi campeão de tudo"

Além disso, Ayrton Lucas falou sobre a preparação da equipe para o confronto sob o comando de Tite. O lateral fez questão de exaltar a vitoriosa carreira do comandante.

"A gente sabia que eles iriam pressionar no começo por estarem em casa. Teríamos que ter tranquilidade. Estamos ouvindo bastante o que ele quis para fazer as coisas que ele pede em campo. É um treinador que já foi campeão de tudo", declarou.

Com a vitória, por fim, o Flamengo voltou ao G4 do Brasileirão, com 47 pontos. Agora, o Rubro-Negro passa a focar no clássico contra o Vasco, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Maracanã.