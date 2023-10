Auxiliar admite "pior fase" do Palmeiras desde chegada de Abel Ferreira: "Temos que assumir"

Na ausência do suspenso Abel Ferreira, João Martins comandou o Palmeiras na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (19). No entanto, quem representou o Verdão na entrevista coletiva foi o segundo auxiliar, Vítor Castanheira.

Após o revés ? o quarto seguido do Alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro ?, o português admitiu que este é o pior momento do clube palestrino desde a chegada da comissão técnica liderada por Abel.