Atlético-GO supera ABC, assume vice-liderança e emplaca sua melhor sequência na Série B

Os gols do jogo

O primeiro gol do Atlético-GO saiu com apenas 4 minutos de bola rolando. Luiz Felipe deixou Kelvin na cara do gol com um belo lançamento do seu campo de defesa. O atacante dominou com muita categoria e tocou na saída do goleiro Michael. O ABC não teve muitas chances na primeira etapa, mas passou muito perto de empatar aos 47. Matheus Araujo cobrou uma falta para a área e Habraão subiu para cabecear. A tentativa explodiu na trave.

Na volta do intervalo, o Dragão ampliou a vantagem também no início. Aos 6 minutos, Dodô cruzou da direita da grande área. O passe rasteiro caiu no pé de Gustavo Coutinho, que foi rápido para finalizar de primeira e fazer 2 a 0.

O ABC diminuiu aos 38. Após falta cobrada para a área, Alix subiu e desviou. A bola bateu em Paulo Sérgio e entrou. A princípio, o árbitro assinalou impedimento, porém o VAR interviu e o gol foi validado. O Atlético-GO respondeu um minuto depois e fez o terceiro. A sobra de um cruzamento caiu no pé de Gabriel Baralhas, que mandou de chapa para o gol.