Athletico Paranaense inicia preparação para duelo contra o líder Botafogo

Após a vitória sobre o Grêmio fora de casa, o Athletico Paranaense iniciou, nesta quinta-feira, sua preparação para o confronto diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo.

Ainda no Rio Grande do Sul, os jogadores que foram titulares no jogo contra o Grêmio realizaram um trabalho de recuperação física com especialistas do clube. O restante do elenco foi até o CT do Internacional, onde os atletas trabalharam exercícios físicos, técnicos e táticos, em espaço reduzido do gramado.