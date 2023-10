Arábia Saudita tem desejo de sediar a Copa do Mundo feminina de 2035

Segundo a reportagem, inclusive, os sauditas já apresentaram formalmente sua candidatura para sediar a competição feminina em 2035, podendo disputar com a Inglaterra. A Arábia Saudita também está concorrendo como sede à Copa Asiática feminina, em 2026, ao lado da Austrália.

A seleção saudita feminina foi criada em 2022 ? dois anos após o lançamento do Campeonato feminino do país ? e ainda não disputou nenhum torneio oficial. A Arábia Saudita tem investido forte no futebol, trazendo grandes estrelas do esporte mundial, como Neymar e Cristiano Ronaldo.

Em fevereiro, a muitas atletas do criticaram fortemente a possibilidade da autoridade turística da Arábia Saudita se juntar aos patrocinadores da Copa do Mundo feminina deste ano, que foi disputada entre julho e agosto na Nova Zelândia e na Austrália. Diante da pressão e contrariedade dos países anfitriões, a ideia foi prontamente descartada pela Fifa.