Após lesão contra o Fortaleza, Rossi vira problema no Vasco para a sequência da temporada

Já o técnico Ramón Díaz afirmou que, no momento, a prioridade é focar na recuperação do atleta, para que Rossi volte 100% fisicamente.

"A gente pensava em nem usar ele. Mas a necessidade fez isso mudar, mesmo ele não estando 100%. Agora vai ter tempo para se recuperar e chegar na reta final bem, sem nenhuma lesão", declarou o argentino.

O elenco do Vasco passa a focar no clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. A bola rola às 16 horas (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.