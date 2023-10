Vasco supera Fortaleza com gol de Payet e empurra Santos para o Z4 do Brasileirão

O Vasco mostrou força em São Januário e bateu o Fortaleza, por 1 a 0, nesta quarta-feira, com gol de Payet, o primeiro com a camisa do clube carioca. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 30 pontos, deixaram a zona do rebaixamento e empurraram o Santos para o Z4, com a mesma pontuação. Já o Leão do Pici segue com 42, fora do G6 do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vem de sequência positiva no Brasileirão, e ainda entra em campo nesta rodada. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Flamengo, no domingo, às 16 horas, no Maracanã. No dia anterior, o Fortaleza vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, às 18h30.