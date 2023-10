Última derrota do Palmeiras para o Atlético-MG foi em 2021; invencibilidade dura dez jogos

Depois disso, os clubes se encararam mais dez vezes, com oito empates e duas vitórias do Palmeiras. Ao todo são oito gols marcados pelo Verdão e seis sofridos neste período, que também contou com as três classificações do Alviverde para cima do Atlético-MG nas Libertadores de 2021, 2022 e 2023.

Classificação e jogos Brasileirão

O Palmeiras espera contar com o bom histórico recente contra o Galo para voltar a vencer após cinco jogos sem triunfos na temporada. Atualmente, o clube é o quarto colocado da Série A, com 44 pontos conquistados.