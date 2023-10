Senadora pede retirada de Bola de Ouro e cidadania francesa de Benzema; entenda

Nesta quarta-feira, a senadora francesa Valérie Boyer pediu para que seja retirada a cidadania francesa e a Bola de Ouro de Benzema caso se confirme a ligação com o grupo islamita Irmandade Muçulmana, como foi sugerido pelo Ministro do Interior, Gérard Darmanin.

"Se as declarações do Ministro do Interior se confirmarem, temos de considerar sanções contra Karim Benzema. Uma sanção simbólica seria primeiro retirar a Bola de Ouro. Depois, temos de pedir que lhe seja retirada a nacionalidade", afirmou em comunicado.

A afirmação da política dos Republicanos acontece dois dias depois da declaração de Darmanin. Boyer ainda complementou dizendo que não pode aceitar que uma pessoa como dupla nacionalidade "desonre e traia o país".