Sem espaço no Manchester City, Kalvin Phillips avalia saída: "Preciso jogar e competir"

"Quero jogar futebol e quero jogar o máximo possível. No último ano e meio não consegui fazer isso devido a lesões. É algo em que terei que pensar. Espero que minha chance chegue, mas se isso não acontecer, terei que tomar outras decisões também", disse o jogador.

Nesta temporada, Kalvin Phillips chegou a ser cogitado para começar no onze inicial do City com a ausência de Rodri, que havia sido suspenso por três jogos. No entanto, Phillips foi titular somente uma vez, e foi preterido pelos jovens Rico Lewis e Matheus Nunes.