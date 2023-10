Seleção de atletismo terá 75 atletas no Time Brasil para disputa do Pan-Americano

O atletismo terá 75 atletas (37 mulheres e 38 homens) na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. É a maior delegação do Time Brasil por modalidade. A maratona será realizada neste domingo, logo no início dos Jogos, mas todas as outras provas estão concentradas na segunda semana de competições, entre 29 de outubro e 4 de novembro.

As provas de rua serão em percursos montados na Esplanada do Campo de Marte e as de campo e pista no Coliseo do Estádio Nacional Julio Martínez. Os maratonistas seguem para Santiago nesta quinta-feira e os demais atletas em vários grupos, de forma escalonada, o último deles saindo do Brasil no dia 27 de outubro.