Seleção Brasileira de futebol embarca para o Chile para disputa do Pan-Americano

CPI desmontou o blábláblá terraplanista do autogolpe

Estrangeiros tiram Vasco do Z4 no Brasileirão

Só as Brabas alegram a torcida do Corinthians

O grupo inicia preparação já nesta quinta-feira, quatro dias antes da estreia brasileira contra os Estados Unidos, na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), em Valparaíso. O elenco está junto desde a última segunda-feira, quando a Amarelinha se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde realizou treinamentos e um jogo-treino, vencido contra o Botafogo por 3 a 0.

Depois da estreia diante dos Estados Unidos, a Seleção volta a campo diante da Colômbia, em Viña del Mar, às 16h. A última partida do Brasil pela primeira fase acontece no dia 29, às 19h, contra Honduras, em Sausalito.

Com participação em 11 edições do Pan-Americano, a Canarinho busca a sua quinta medalha de ouro, conquistada pela última vez em 1987. A Seleção ainda conta com três medalhas de prata (1959, 1983 e 2003) e uma de bronze (2015).