São Paulo perde para o Goiás fora de casa e vê distância para o Z4 diminuir

Mas, como diz o ditado, quem não faz, toma. E foi exatamente isso o que aconteceu já nos acréscimos, pouco antes do intervalo, quando Alisson foi desarmado no campo de defesa por Morelli, que arrancou com a bola, invadiu a área e bateu na saída de Rafael para ampliar o placar para o Goiás.

Mudanças na etapa complementar

O São Paulo voltou para o segundo tempo com duas alterações: Juan e Erison entraram nas vagas de Wellington Rato e Luciano, respectivamente. E logo nos primeiros minutos o Tricolor conseguiu levar mais perigo à meta adversária, explorando mais as jogadas pelos lados e procurando as referências dentro da área.

Só que o Tricolor voltou a sofrer com a falta de criatividade do seu meio-campo. Trocando passes de forma lenta, o time comandado por Dorival Júnior permitia que o Goiás tivesse tempo suficiente para se posicionar e não dar espaços para os adversários chegaram ao gol defendido por Tadeu.

Enquanto o São Paulo tinha a posse de bola, mas não agredia, o Goiás tratou de levar mais perigo nas poucas oportunidades que teve no segundo tempo. Aos 33 minutos, por exemplo, Vinícius só não fez o terceiro gol do Esmeraldino porque a zaga tricolor apareceu na hora "H" para desviar o arremate. O São Paulo respondeu aos 37 minutos, quando Lucas puxou contra-ataque e abriu para Juan, que ajeitou para David chegar batendo, mas mandou por cima do travessão.

Na reta final o São Paulo ainda pressionou o Goiás no campo de ataque tentando ao menos fazer o gol de honra, mas os donos da casa realmente estavam em uma ótima noite, se mantendo bastante sólidos na transição defensiva para assegurar o importantíssimo resultado em Goiânia.