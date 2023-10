São Paulo e Palmeiras empatam no jogo de ida da semifinal do Paulista sub-17

Em compromisso válido pela semifinal Campeonato Paulista sub-17, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram nesta quarta-feira no jogo de ida. O duelo disputado no CT de Cotia terminou empatado em 1 a 1.

Os gols do confronto só saíram no segundo tempo, com o São Paulo abrindo o placar aos 11 minutos com Ferreira. O meio-campista arriscou um chute rasteiro de fora da área que foi para no cantinho do goleiro Cesar.

O empate do Palmeiras veio já no fim da partida com Rafael Coutinho, que conduziu pela esquerda e acertou uma bela finalização cruzada aos 40 minutos.