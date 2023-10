São Paulo defende invencibilidade de quatro anos contra o Goiás; veja retrospecto recente

Depois da pausa para a data Fifa, o São Paulo volta a campo para pegar o Goiás, pela 27ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha. No confronto, o Tricolor defende uma marca frente ao Esmeraldino.

A equipe não perde dos goianos desde a 21ª rodada do torneio de pontos corridos 2019. Na ocasião, o clube do Morumbi perdeu como mandante por 1 a 0.

Desde então, o São Paulo venceu quatro partidas e empatou uma. No último embate, o time comandado por Dorival Jr. reverteu o placar com o apoio da torcida para manter o tabu.