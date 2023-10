São Paulo abre venda geral de ingressos para o duelo contra o Grêmio

Atualmente, os comandados de Dorival Júnior estão na 10ª posição na tabela, com 35 pontos. O Tricolor já está com uma vaga garantida na Libertadores de 2024 por ter sido o campeão da Copa do Brasil.

Confira os preços dos ingressos para São Paulo x Grêmio

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela) > R$ 50 / R$ 25 ? entrada



Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 70 / R$ 35



Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50 ?