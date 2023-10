Santos x Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Em contrapartida, o Peixe conta com os retornos de Rodrigo Fernández, Lucas Lima e Dodô, que estavam suspensos no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri. O colombiano Mendoza também deve voltar a ser relacionado após um estiramento na panturrilha.

Já o atacante Soteldo, que brilhou na vitória da Venezuela sobre o Chile, chegará ao Brasil apenas nesta madrugada e será avaliado, mas a tendência é que ele inicie a partida no banco de reservas. Com isso, o uruguaio Maxi Silvera deve fazer sua estreia como titular.

Do outro lado, o Bragantino, que não perde há seis partidas, chega para o confronto como vice-líder do Brasileirão. Na rodada anterior, o Massa Bruta ficou no empate com o Athletico-PR, em Curitiba, por 1 a 1.

O técnico português Pedro Caixinha terá a volta do meia Lucas Evangelista, suspenso no último jogo. Quem também deve ser relacionado é o atacante colombiano Henry Mosquera, recuperado de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por três meses.