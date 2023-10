Rodri acredita que Messi ganhará a Bola de Ouro e enaltece Guardiola: "O treinador mais influente na minha carreira"

O volante Rodri foi peça fundamental do time do Manchester City que conquistou a tão sonhada Liga dos Campeões em junho deste ano e, por conta disso, foi indicado à Bola de Ouro. O espanhol, porém, não se vê com grandes chances na disputa e cravou quem acha que levará o prêmio para casa nesta edição: Lionel Messi. Essa seria a oitava vez que o argentino conquistaria a premiação.

"Sei que as premiações individuais envolvem muito marketing. Ao lado dos craques com quem disputo, claro que me falta marketing, assim como faltava para Xavi e Iniesta. Me preocupo com as coisas que posso controlar e isso são os prêmios coletivos. Acredito que quem ganhará será um tal de Leo Messi. Haaland também é uma figura muito grande e tem seus méritos", afirmou o volante do City em entrevista à rádio COPE.

Rodri também destacou a importância do técnico Pep Guardiola na evolução de seus desempenhos como volante. O jogador revelou uma situação na final da Champions League, contra a Inter de Milão, em que o treinador foi essencial para sua mudança de mentalidade e para que ele marcasse o gol do título.