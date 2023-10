PSG e Real Madrid se classificam para a fase de grupos da Champions feminina; United de Geyse é eliminado

O Wolfsburg, que foi o vice-campeão na última edição do torneio, foi eliminado pelo Paris FC ao perder, nesta quarta-feira, por 2 a 0. Dufour e Fleury marcaram os gols da classificação do time francês - que já tinha sido responsável por eliminar o Arsenal na primeira fase.

Os times classificados para a fase de grupos são: PSG, Real Madrid, Roma, Benfica, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Rosengard, Paris FC, Brann, St. Polten e Hacken.

O sorteio dos grupos será realizado nesta sexta-feira. Barcelona, Lyon, Bayern e Chelsea entraram diretamente na fase de grupos e não tiveram que passar pelos playoffs. O clube catalão venceu a última edição, enquanto os outros três times foram os respectivos campeões nacionais de França, Alemanha e Inglaterra (os Blues conseguiram pois, como o Barça também foi campeão espanhol, uma vaga havia ficado em aberto).

Barcelona, Lyon, Bayern e Chelsea serão os integrantes do primeiro pote, enquanto as 12 equipes restantes serão divididas em três potes. Serão formados quatro grupos, com quatro clubes em cada. Como de praxe na Liga dos Campeões, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.

A fase de grupos da Champions está prevista para acontecer do 14 de novembro deste ano a 31 de janeiro de 2024. A final, por sua vez, está marcada para o dia 25 de maio de 2024, no estádio San Mamés, em Bilbão.