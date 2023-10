Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viaja à sede da Conmebol para discutir uso do Maracanã pelo Flamengo

Nesta quarta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou ao Paraguai para visitar a sede da Conmebol, na cidade de Luque. O dirigente vai discutir o pedido do Flamengo de atuar no Maracanã às vésperas da final da Copa Libertadores.

"O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, viajou direto do Uruguai, onde estava com a Seleção Brasileira Masculina Principal, para a sede da Conmebol, no Paraguai, onde terá uma agenda de reuniões nesta quarta-feira (18) e também na quinta-feira (19)", comunicou a entidade.

O Flamengo planeja mandar a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Entretanto, o jogo está marcado para o dia 28 de outubro, uma semana antes da decisão da Libertadores.