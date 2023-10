Prazo se encerra e acaba com possibilidade de candidatura de Andrés no Corinthians

Tanto Augusto quanto André só podem renunciar à candidatura em caso de "força maior", por causa de algum evento excepcional. Nessa situação, o primeiro vice assumiria o lugar de postulante à presidente. Milton Leite, pelo lado do André, e Osmar Stabile, da parte do Augusto, seriam os encarregados. A renúncia que fugir deste cenário pode resultar até em queda da chapa do candidato.

Andrés fora da briga

Com o fim do prazo e vices definidos, Andrés Sanchez, principal figura da chapa Renovação e Transparência, não pode mais substituir André Negão como candidato da situação. O ex-presidente, em caso de vitória de André, deve ter cargo importante à frente do futebol do clube, mas a possibilidade de concorrer ao pleito está, definitivamente, descartada.

A eleição presidencial e do Conselho Deliberativo está marcada para o dia 25 de novembro, no Parque São Jorge. Enquanto Augusto Melo e André Negão disputam o pleito, 16 chapas concorrerão a 200 cadeiras no Conselho.

Divergência sobre prazos

O edital de convocação para a assembleia geral, assinado por Alexandre Husni, presidente do Conselho Deliberativo, determinou o período de 28 de setembro a 13 de outubro para inscrições de chapas e candidatos, respeitando os 15 dias necessários ordenados pelo estatuto do clube.