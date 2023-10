Paulinho garante que derrotas do Atlético-MG contra o Palmeiras ficaram no passado: "Cada jogo é uma história"

O Atlético-MG enfrentará o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Paulinho projetou o confronto e garantiu que as derrotas do Galo contra o Verdão ficaram no passado.

O retrospecto dos mineiros contra o Palmeiras não é bom. O Atlético-MG não vence contra o Alviverde desde 2021. Neste período, perdeu duas vezes e empatou oito, com três eliminações consecutivas na Libertadores enfrentando os paulistas. Para Paulinho, porém, esses jogos não têm qualquer influência no duelo desta quinta-feira.

"É um clássico nacional, duas equipes grandes, com excelentes elencos, onde cada um vai buscar sua vitória. Nós, pelo lado do Galo, vamos tentar o máximo buscar situações para podermos sair vitoriosos. A gente já se enfrentou esse ano na Libertadores, onde a gente foi eliminado, mas é algo que foi passado. Eu costumo dizer que cada jogo é uma história, é diferente. Nesse (jogo de) agora, vamos buscar nossa estratégia, tentar criar situações de gol para sair vitorioso, que é o mais importante", projetou.