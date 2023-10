Palmeiras x Atlético-MG: prováveis escalações e informações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Além disso, fora dele, a coletiva de imprensa concedida no último dia 11 pela presidente Leila Pereira colocou lenha na fogueira dos bastidores do clube e complicou ainda mais a relação da mandatária com os torcedores alviverdes. A principal organizada palmeirense, inclusive, prometeu protestar contra a dirigente e o diretor de futebol Anderson Barros em todos os compromissos do time até o final da temporada.

Mesmo atravessando um momento ruim, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 44 pontos ? 11 atrás do líder Botafogo e empatado com o quinto colocado Flamengo. Portanto, busca voltar a vencer para seguir na zona de classificação direta à próxima edição da Copa Libertadores.

Palmeiras deve ter mudanças na equipe

Para o embate, entretanto, o Verdão não terá o seu técnico português à beira do gramado. Abel Ferreira foi punido pelo STJD pelas declarações proferidas após a derrota para o Grêmio e pegou dois jogos de suspensão. Além dele, outra ausência confirmada é a de Dudu, em recuperação após cirurgia no joelho direito.

Entre os atletas palmeirenses convocados nesta data Fifa, a tendência é que Gustavo Gómez seja baixa contra o Galo, já que foi titular na vitória do Paraguai sobre a Bolívia, na última terça-feira. Raphael Veiga e Piquerez, que foram reservas na derrota brasileira para o Uruguai e entraram nos minutos finais, devem seguir entre os titulares. Por fim, Richard Ríos, acionado aos 30 do segundo tempo empate sem gols da Colômbia com o Equador, pode continuar como opção no banco.

No compromisso diante do rival de Belo Horizonte, ademais, o Alviverde irá utilizar um uniforme especial em prol das campanhas de 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente. As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital e toda a verba será repassada para o hospital A.C. Camargo Cancer Center.