Palmeiras questiona legitimidade de manifesto de consulados e fala em ataques à integridade do clube

Além disso, o departamento responsável fez questão de apresentar números que mostram o crescimento de sócios pagantes e consulados do clube, além de reforçar "crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria".

"Nosso Departamento vive um momento de notável crescimento, com um aumento de 800% no número de sócios pagantes e um significativo aumento de consulados ativos, indo de 40 para 222 em 18 meses de gestão. Isso é resultado do esforço conjunto de todos os verdadeiros palmeirenses que têm trabalhado incansavelmente pelo voluntariado institucional", declarou.

"Apesar dos desafios apresentados por alguns indivíduos descontentes, que agem de forma desleal para minar nosso caminho de sucesso, reafirmamos nossa crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria, tanto no aspecto administrativo quanto no esportivo", completou.

Vindo de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a quarta colocação, com 44 pontos ? 11 atrás do líder Botafogo. O Verdão volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Atlético-MG, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada.

Confira a íntegra da nota emitida pelo Palmeiras: