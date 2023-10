Palmeiras não vai recorrer à punição do STJD, e Abel fica suspenso por dois jogos

Abel Ferreira foi julgado e punido pelo órgão de justiça na última semana por conta das declarações proferidas após a derrota do Verdão para o Grêmio, em embate válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O português saiu de campo fazendo um gesto sinalizando um roubo e disse a seguinte frase: "isso é roubar, isso é roubar".

Por insinuar que o árbitro Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ) havia interferido propositalmente na partida a favor do rival gaúcho, o comandante palmeirense recebeu dois jogos de suspensão como punição.

Com Abel fora, João Martins comanda o Palmeiras

Assim, o treinador será ausência nos duelos diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira (19), no Allianz Parque, e frente ao Coritiba, no próximo domingo (22), no Couto Pereira. Os confrontos são válidos pela 27ª e 28ª rodadas do Nacional, respectivamente. O auxiliar técnico João Martins, portanto, comanda a equipe nesses compromissos.

Além disso, as falas de Abel resultaram ao Alviverde uma multa de R$ 2 mil. O técnico foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

Vindo de três derrotas consecutivas no campeonato, o Palmeiras ocupa a quarta colocação, com 44 pontos ? empatado com o quinto colocado Flamengo e 11 atrás do líder Botafogo.