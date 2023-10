Neymar sofre décima lesão grave na carreira; veja histórico por clubes e Seleção Brasileira

23 de janeiro de 2019 - Fratura no metatarso do pé direito

Neymar sofreu uma lesão no pé contra o Strasbourg, pela Copa do França, no começo de 2019. Exames apontaram uma fratura no quinto metatarso do pé direito, sem necessidade de cirurgia, mas que tiraram o jogador de campo por quase três meses.

25 de fevereiro de 2018 - Entorse no tornozelo e fratura no metatarso do pé direito

Cerca de um ano antes, Neymar sofreu a mesma lesão no Paris Saint Germain, fez cirurgia e só voltou a jogar nas vésperas da Copa do Mundo de 2018. O clube francês comunicou que o brasileiro fraturou o quinto metatarso e uma entorse no tornozelo direito.