Meia do São Paulo, James exalta empate da Colômbia contra o Equador

Individualmente, James Rodríguez pôde comemorar uma boa sequência com a camisa da Colômbia. Diante do Uruguai, atuou por 81 minutos. Já contra o Equador, ele permaneceu em campo durante todo o confronto - desde que chegou ao São Paulo, ele havia jogado apenas uma vez o tempo integral de uma partida.

Apesar de satisfeito, James ainda lamenta o vacilo colombiano no duelo da semana passada em casa contra o Uruguai em que a equipe sofreu o empate nos acréscimos do segundo tempo. "No primeiro jogo, tivemos azar, devíamos ter chegado com três pontos aqui (no Equador), mas no final ainda falta muito e enquanto continuarmos somando é muito importante", destacou James, que ainda defendeu Luis Díaz pelo pênalti perdido diante dos equatorianos. "Todos os bons jogadores falham", encerrou.

A Colômbia ocupa a quinta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Em quatro jogos, o país conquistou 1 vitória e 3 empates - com 6 pontos. A Argentina lidera a classificação, com 12 pontos, e é seguida por Uruguai, Brasil e Venezuela, todos com 7 pontos