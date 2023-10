Mano Menezes não descarta jogadores que tem em mãos no Corinthians, mas observa opções no mercado

O técnico Mano Menezes não descarta jogadores que tem em mãos no Corinthians, mas já observa opções no mercado da bola para repor eventuais saídas e fortalecer o elenco.

Diretoria e Mano têm em mente que o foco do clube é terminar bem esta temporada, utilizando os jogadores à disposição no momento. Inclusive, não dá para decretar saídas ou chegadas de atletas por agora, tendo em vista que no dia 25 de novembro será realizada a eleição presidencial do clube, com André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição) como candidatos.

Mano, inclusive, não tem presença confirmada no Corinthians para 2024. André Negão já deixou claro que o comandante terá sua confiança em caso de vitória no pleito, mas Augusto, apesar de tecer elogios ao treinador, quer primeiro conversar com o profissional, adotando tom mais cauteloso.