Cantillo agrada, e Mano pretende dar minutos para volante no Corinthians

O volante Victor Cantillo agrada ao técnico Mano Menezes. A ideia do treinador do Corinthians, inclusive, é dar minutos para o colombiano nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a ideia da comissão técnica é fazer um forte trabalho com Cantillo no CT Dr. Joaquim Grava para que ele recupere seu melhor futebol. Mano já apreciava as características do camisa 24 antes mesmo de ser anunciado pelo Timão, no final de setembro.

O contrato de Cantillo com o Corinthians vai apenas até o final deste ano. Caso o jogador faça bem seu papel em campo, existe a chance de uma renovação contratual, mesmo com o cenário atual apontando para o fim do vínculo.