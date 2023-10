Luisa Stefani e Fernando Scheffer serão os porta-bandeiras do Brasil no Pan-Americano

Dois anos mais tarde, ao lado de Laura Pigossi, conquistou a inédita medalha olímpica para o tênis nacional: bronze em Tóquio. Tem no currículo, além disso, o título de duplas mistas do Grand Slam da Austrália, em 2023, depois de se recuperar de grave lesão no joelho.

"Fiquei muito feliz e emocionada com esse convite para ser porta-bandeira. Sou muito fã de esporte desde pequena e continuo sendo. Fazer parte do Time Brasil e carregar essa bandeira ao lado de tantos atletas, que continuam me inspirando, é uma grande honra. Nada se compara a isso. Espero que seja mais uma missão de muito sucesso, muitas medalhas e muitas histórias para contar do nosso esporte brasileiro, em especial com as mulheres. Que a gente continue conquistando espaço, quebrando barreiras e sempre trazendo nossa vibe brasileira, que isso ninguém tem", disse Luisa.

Gaúcho de Canoas, Fernando Scheffer tem 25 anos e começou a nadar ainda criança para não ficar sozinho em casa. Em 2018, integrou o revezamento 4x200m livre que bateu o recorde mundial de piscina curta e levou o ouro no Mundial de Hangzhou (China).

No ano seguinte, conquistou duas medalhas douradas e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Embalado por esses resultados, ele chegou a Tóquio 2020 para fechar o ciclo olímpico com a medalha de bronze nos 200m livre, com direito a quebra de recorde sul-americano.

"Fiquei muito feliz de ser o porta-bandeiras. Estive nos Jogos Pan-Americanos em Lima, fui campeão, fui para Tóquio em 2021, conquistei a medalha de bronze, agora vou para meu segundo Jogos Pan-Americanos e recebi essa honra de carregar a bandeira nesse desfile. É muita alegria muito grande", disse Scheffer.