João Paulo e Lucas Lima estão entre os três atletas mais utilizados pelo Santos no ano; Soteldo é o 14º

Dois dos principais destaques do Santos, o goleiro João Paulo e o meio-campista Lucas Lima aparecem entre os três atletas mais utilizados pela equipe nesta temporada.

O arqueiro é o primeiro da lista, com 48 partidas disputadas em 2023, seguido por Dodi, meio-campista que foi muito utilizado pelo técnico Odair Hellmann no primeiro semestre, com 43 partidas. Lucas Lima soma 49 aparições.

Marcos Leonardo, com 38, é o quarto colocado do ranking. Ele é o grande artilheiro do time neste ano, com 20 gols marcados entre todas as competições.