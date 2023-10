Internacional lança "O Clube das Gurias", campanha exclusiva para sócias e torcedoras do clube

Para dar mais visibilidade ao público feminino, o Internacional lançou "O Clube das Gurias", uma campanha criada exclusivamente para as sócias e torcedoras do Colorado. O objetivo é incentivar a chegada de novas integrantes ao quadro social alvirrubro. A ação é válida para as novas associações nas modalidades "Campeão do Mundo" e "Nada Vai Nos Separar".

Utilizando o cupom da campanha "Cada Um Traz Um", indicado por uma sócia, as coloradas podem se associar sem qualquer custo extra, além do valor a ser pago para a confecção da carteirinha (R$ 22). A nova sócia que usufruir do código será isenta da primeira mensalidade e receberá um patch exclusivo das Gurias Coloradas.