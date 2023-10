Grêmio é derrotado de virada pelo Athletico-PR e desperdiça chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão

O jogo entre Grêmio e Athletico-PR começou intenso. Na primeira chance, o Furacão quase abriu o placar. Bruno Zapelli cabeceou de dentro da área e acertou a trave de Gabriel Grando. Recuperado do susto, o Tricolor não desperdiçou sua chance e fez 1 a 0 aos seis minutos. Cristaldo recuperou a bola, Suárez ajeitou pelo alto e Lucas Besozzi chutou forte de fora da área para colocar o time gaúcho em vantagem.

Aos 23, Pablo chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento na hora do passe de Zapelli. Mesmo com o Furacão melhor no jogo, o Grêmio ficou perto de fazer o segundo gol aos 35, mas Bento fez ótima defesa para evitar. Cristaldo acionou Suárez, que invadiu a área, finalizou e viu o goleiro defender. Na sequência, o Athletico-PR deixou tudo igual, aos 37.

Após reposição de Bento, o Athletico-PR chegou bem no ataque, Erick tocou Zapelli na área e o camisa 10 chutou cruzado, dessa vez, sem chance para o goleiro gremista. Depois de empatar, o Furaão seguiu em cima, pressionando o time da casa. Aos 43, Canobbio chutou de fora da área e Gabriel Grando buscou no canto para espalmar.

Algumas mudanças feitas por Renato no intervalo surtiram efeito no início do segundo tempo. Ferreirinha levou perigo em sua primeira jogada. Ele driblou a marcação, mas perdeu a bola na hora de chutar. Cristaldo completou, mas mandou em cima da defesa do Furacão.

Pouco depois, o argentino arriscou mais uma e Bento defendeu. Ainda pelo lado do Grêmio, Pepê e Ferreirinha tentaram, mas mandaram para fora. Fernandinho ficou com a sobra aos 20 minutos, tentou de fora e acabou mandando perto, mas para fora do gol defendido por Grando. Aos 35, Pepê cruzou na área e Suárez cabeceou por cima da meta do Furacão.