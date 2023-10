Fluminense x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro

Para o duelo diante do Tricolor Carioca, Mano Menezes e sua comissão técnica não contarão com Gabriel Moscardo (entorse no tornozelo), Lucas Veríssimo (suspensão) e Giovane (transição física).

O Fluminense, apesar da classificação garantida para a final da Copa Libertadores, não vive bom momento no Brasileiro. O time de Fernando Diniz perdeu os últimos dois jogos na liga, sendo o último para o rival Botafogo. O Tricolor se encontra na 7ª posição da liga, com 41 pontos.

Para o duelo contra o Corinthians, o Flu não contará com o zagueiro Nino, que sofreu uma entorse leve no joelho esquerdo durante a data Fifa. André deve atuar normalmente após período com a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, enquanto John Arias deve ser preservado por conta do desgaste adquirido com a seleção colombiana.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X CORINTHIANS