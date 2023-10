Filho do Terrão, Cauê fala de chegada ao Benfica e relembra passagem pelo Corinthians: "Foi especial"

"Em determinado momento também trabalhar com meu pai, ele montou uma estamparia. Conseguia conciliar como futebol. Teve uma Copinha em Guará, fui bem, e teve um olheiro que era treinador do Novorizontino e estava lá. Foi engraçado porque ele estava assistindo, assim como meu pai, até que uma hora ele perguntou para meu pai quem era o número 9 que estava se destacando. Já me arrumei para o Novorizontino e fui fazer teste, fiquei uma semana lá e acabei passando", complementou.

Cauê não desperdiçou a oportunidade e se destacou na base do Tigre. Passando por diferentes categorias, o garoto seguiu balançando as redes e, não por acaso, despertou interesse no Corinthians e na Seleção Brasileira de base.

"Joguei o sub-15 lá (Novorizontino). Ainda tive uma lesão no dedo, passei por cirurgia e fiquei três, quatro meses fora. Voltei no final do semestre. Em 2018, vou para o sub-17, ali me destaco. Fui bem no Paulista, na Taça BH. Fui para o sub-20, joguei a Copinha, me destaquei. Subi para o profissional, não cheguei a jogar, mas estava com o grupo, treinando, indo para os jogos", disse Cauê.

"Em 2019, cheguei ao Corinthians, e logo em seguida aparece a Seleção Brasileira sub-17. Nunca tinha passado pela minha cabeça. A gente sonha, mas quando acontece não cai a ficha. No Campeonato Brasileiro sub-17 me destaquei, time foi bem, chegamos à final. Subi para o sub-20 do Corinthians e joguei a Copinha, até que no final do ano aparece a Seleção Brasileira sub-20. Fui bem, fomos campeões e fiz gol", adicionou.

Após o bom início nas categorias inferiores pelo Timão, Cauê foi promovido ao profissional no começo de 2021. Na época, o Corinthians era comandado por Vagner Mancini, que também deu espaço para jovens como Rodrigo Varanda e Luis Mandaca em um período de calendário muito rigoroso por conta da pandemia da covid-19.