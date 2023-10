Exames confirmam ruptura de ligamento, e Neymar passará por cirurgia no joelho

Após exames clínicos e de imagem, realizados em São Paulo, nesta quarta-feira, foi confirmado que Neymar rompeu o ligamento anterior cruzado e do menisco do joelho esquerdo e passará por uma cirurgia. O astro brasileiro sentiu a lesão e saiu na primeira etapa da derrota da Seleção para o Uruguai, por 2 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A data para o procedimento cirúrgico ainda não foi definida. O departamento médico do Brasil, sob supervisão do médico Rodrigo Lasmar, em conjunto com o Al-Hilal estão em contato para a recuperação dele.

Essa é a décima contusão grave do jogador do clube saudita. Depois de uma passagem sem lesões no Santos, o atacante se machucou no início do período no Barcelona e depois teve uma contusão lombar pelo Brasil na Copa do Mundo 2014.