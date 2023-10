Escalação do São Paulo: Dorival aposta em Luciano na vaga de Calleri contra o Goiás

A escalação do São Paulo para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, conta com Luciano como novidade.

Sem Calleri, que passou por uma artroscopia no tornozelo direito, o técnico Dorival Júnior decidiu apostar no camisa 10, que acabou se transformando em reserva na final da Copa do Brasil.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano.