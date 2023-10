Entenda planos de Augusto Melo para o comando de futebol do Corinthians

Augusto Melo e seus pares acreditam que o candidato deve promover conversas, como espécie de entrevistas, para decidir o alvo certo para um cargo tão importante. Questionado pela reportagem da Gazeta Esportiva sobre o interesse em contar com o ex-jogador Chicão e Rodrigo Caetano, atualmente executivo de futebol do Atlético-MG, Augusto afirmou que "são nomes fantásticos".

"Nós teremos, não só para o futebol, executivos. O Corinthians precisa de pessoas qualificadas, que possam nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. Teremos um grande executivo não só no futebol profissional, como no departamento de formação e em outros departamentos. Teremos profissionais para nos tirar dessa situação", disse o candidato no debate realizado pela TV Gazeta, no Mesa Redonda.

"Futebol se faz com gestão, um bom scouting, essa gestão vem contratando jogadores por indicação, parceria. A gente quer sentar com nossa comissão e fazer um trabalho de scouting. O Corinthians tem uma verba de contratação, com certeza vamos usar muito bem essa verba, sem que seja com grandes salários, com jogadores de certa idade para que não tenha retorno. Vamos investir em jogadores, na reformulação total do nosso time de futebol, com jogadores um pouco mais novos para que eles possam nos trazer receita futuramente", completou.

Além da escolha de um executivo, Augusto pretende contar com alguém que tenha boa relação com o vestiário e auxilie na comunicação entre jogadores e dirigentes. Chicão, que é bem relacionado com o candidato de oposição, se apresenta como favorito à vaga neste momento.

O ex-jogador tem 247 jogos com a camisa do Corinthians e conquistou títulos importantes, como: Campeonato Brasileiro da Série B (2008), Copa do Brasil (2009), Campeonato Paulista (2009 e 2013), Campeonato Brasileiro da Série A (2011), Copa Libertadores (2012) e Mundial de Clubes (2012). Com 42 gols marcados, Chicão é o segundo zagueiro com mais tentos com o manto alvinegro na história.