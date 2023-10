Em dois jogos pela Seleção, Vinícius Jr não finalizou a gol

O atacante Vinícius Júnior foi uma das decepções da Seleção Brasileira nesta série de jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nas duas partidas, o jogador do Real Madrid esteve bem abaixo do esperado pelos torcedores.

Para piorar, segundo dados da Footstats, Vinícius Júnior encerrou os dois duelos sem finalizar, ao menos, uma vez às metas adversárias. Ele esteve em campo por 164 minutos.