Em campanha pelo Outubro Rosa, mamografias gratuitas chegam aos estádios da capital paulista

Estádios da capital, litoral e interior de São Paulo estarão abertos para a realização gratuita de mamografias. Pelo oitavo ano consecutivo, o futebol paulista se une para abraçar o Outubro Rosa. A Federação Paulista de Futebol, em parceria com clubes filiados e com o grupo Meninas de Peito, realiza a campanha "Marque Esse Gol".

A campanha, realizada desde 2016, oferece mamografias gratuitas mediante cadastro prévio no site www.marqueessegol.com.br, que também reúne informações detalhadas e a programação completa. Os exames são realizados em unidades móveis especializadas que ficarão localizadas nos estádios, conforme programação disponível no site.

A ação chegou nesta quarta-feira ao estádio do Morumbi. A unidade móvel estará disponível em frente ao local também nesta quinta-feira. Na sexta e no sábado, será a vez do Parque São Jorge receber a campanha. Já no domingo, quem recebe o projeto é o estádio do Canindé.