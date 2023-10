Em busca da primeira vitória fora de casa, São Paulo enfrenta o Goiás com casa cheia

Nesta quarta-feira, o Goiás enfrenta o São Paulo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino anunciou ingressos esgotados para a partida no Estádio do Serrinha, às 21h30 (de Brasília).

Confirmado na Libertadores 2024 e distante do Z4, o Tricolor busca a sua primeira vitória como visitante nesta edição do torneio de pontos corridos. O clube do Morumbi tem a segunda pior campanha fora de casa, apenas à frente do América-MG.

Com 35 pontos, os comandados de Dorival Jr. estão na décima posição, com oito a menos que o Vasco, que abre o Z4 do torneio. Portanto, em uma situação confortável na tabela.