Palmeiras anuncia apenas 16,9 mil ingressos vendidos para jogo contra o Atlético-MG

O Palmeiras abriu, na manhã de hoje (18), a venda geral dos ingressos para a partida contra o Atlético-MG, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Verdão atualizou a parcial e divulgou quantos bilhetes foram comercializados para o confronto.

Após 10 dias sem jogos, a equipe treinada por Abel Ferreira volta a campo amanhã (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Com 44 pontos, 11 atrás do líder Botafogo, o time alviverde está na quarta colocação do torneio.

Até às 12h30 de hoje (18), o clube palestrino anunciou que 16.900 ingressos foram vendidos para o embate. A quantidade é bastante inferior à de compromissos anteriores no Allianz Parque, podendo ser explicada pela momento ruim que o Palmeiras atravessa e o sentimento de 'acabou a temporada' após a eliminação na Libertadores.