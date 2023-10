Dono de patrocinadora do Palmeiras promete apoiar possível gestão de Pedrinho no Vasco

Nesta quarta-feira, o ex-jogador Pedrinho, candidato à presidência do Vasco, se reuniu com José Roberto Lamacchia, dono e fundador da Crefisa e da Faculdade das Américas ? patrocinadoras do Palmeiras. Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário prometeu apoio ao ídolo vascaíno em uma possível gestão.

"Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo meu apoio a ele e à torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Espero que você seja eleito para felicidade do torcedor vascaíno", disse Lamacchia.