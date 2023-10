Dirigentes do Fluminense se reúnem com a Conmebol para tratar da final da Libertadores

O Fluminense segue na expectativa para a final da Libertadores. A torcida fez sua parte e esgotou os ingressos destinados aos tricolores para a partida contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã. Nesta quarta-feira, o presidente Mário Bittencourt e o ex-jogador Fred viajaram para o Paraguai para tratar de assuntos relacionados à decisão na sede da Conmebol.

Entre as pautas da reunião que acontecerá nesta quinta-feira, deve estar a liberação do Maracanã para o Flamengo. Os rubro-negros querem atuar contra o Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na semana anterior a final.