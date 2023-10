Destaque da Venezuela, Soteldo tem a segunda melhor nota da rodada das Eliminatórias

Yeferson Soteldo foi o grande nome da vitória de 3 a 0 da Venezuela sobre o Chile, na última terça-feira. O atacante, que participou de todos os gols da equipe, figurou entre os melhores jogadores desta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

Na plataforma do Sofascore, Soteldo teve a segunda melhor nota entre as seleções da Conmebol. Contribuindo com um gol, uma assistência e criando jogadas de perigo, o jogador de 26 anos recebeu a nota 8,7.