Decepcionante? Veja um balanço geral da Seleção Brasileira em 2023

Desde a saída do treinador Tite após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira passou por mudanças na comissão técnica e também por uma reformulação no elenco, com apostas em atletas mais jovens.

No entanto, alguns resultados não têm sido tão bons como os que o torcedor brasileiro estava acostumado, principalmente no período que separa um Mundial do outro. Diante disso, confira uma balanço geral do Brasil no ano de 2023.