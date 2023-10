Cruzeiro x Flamengo: informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Estrangeiros tiram Vasco do Z4 no Brasileirão

Com a missão de buscar um desfecho de temporada honroso para o clube de maior investimento do país, Tite aposta na força do elenco para sonhar com o título na competição nacional de pontos corridos. Mas com doze rodadas restantes para tirar a diferença de onze pontos para o líder Botafogo, o objetivo realista do Rubro-Negro em 2023 é fechar o ano com uma vaga direta na Libertadores.

Na quinta colocação, com 44 pontos o Fla está colado em Grêmio e Palmeiras. O trio tem a mesma pontuação, mas o gaúcho e o paulista estão à frente nos critérios de desempate.

A situação do Cruzeiro é bem diferente. A Raposa retornou à Série A este ano, não conseguiu manter a regularidade na competição e precisa pontuar para afastar o fantasma do rebaixamento. Com 31 pontos, a equipe mineira aparece na 13ª posição e tem somente quatro pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro time dentro do Z4.

Treinado atualmente por Zé Ricardo, que despontou para o futebol nas categorias de base e no profissional do Flamengo, o Cruzeiro vem de apenas uma vitória em doze rodadas. Além disso, a equipe alviceleste tem de superar um incômodo jejum: são quatro anos sem uma vitória no Mineirão pela Série A.

No Flamengo, o zagueiro Léo Pereira, suspenso pelo terceiro amarelo, deve dar lugar a David Luiz. No meio, Arrascaeta, que retornou ao clube após servir a seleção do Uruguai nas Eliminatórias, deve ficar como opção no banco de reservas enquanto Everton Ribeiro será o titular. No ataque, embora Gabigol tenha se destacado nos treinamentos durante os últimos dias, a dupla de frente deve ser composta por Pedro e Bruno Henrique.