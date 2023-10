Cruzeiro vende mais de 30 mil ingressos para duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento, o Cruzeiro terá que superar dois fatores negativos no duelo. O Cabuloso, atualmente, detém a terceira pior campanha como mandante dessa edição do Brasileirão: em 13 jogos, são três vitórias, cinco empates e cinco derrotas - totalizando 36% de aproveitamento. Além disso, o Flamengo é o melhor visitante da competição com seis triunfos, quatro empates e quatro resultados negativos em 12 oportunidades.

Na 13ª colocação com 31 pontos, quatro acima do Vasco, primeiro time no Z-4, a Raposa venceu apenas um dos últimos 12 jogos no Campeonato Brasileiro: 3 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro. Além de pegar o Mengão na estreia do técnico Tite, a equipe celeste tem pela frente, no final de semana, um clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV.