Corinthians vence Red Bull Bragantino e larga em vantagem na semifinal do Paulista sub-17

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, no CT RB Brasil, e largou em vantagem na ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-17.

O primeiro gol do Corinthians foi marcado por Guilherme Henrique, de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo. O Timãozinho ampliou aos 10 minutos da etapa final, com o artilheiro Beto.